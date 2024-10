Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) 8-jähriger Fußgänger bei Unfall auf der Mariazeller Straße leicht verletzt (23.10.2024)

Hardt (ots)

Am Mittwoch ist es auf der Mariazeller Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 8-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden ist. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus war gegen 17 Uhr auf der Mariazeller Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Zu dieser Zeit herrschte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, weshalb sich der Verkehr in beide Richtungen staute. Der Junge stand zunächst auf Höhe der Hausnummer 3 hinter einem Auto, welches verkehrsbedingt anhalten musste und querte in der Folge die Straße. Hierbei prallte der bremsende Ford gegen den rennenden Jungen, wodurch dieser sich Prellungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Am Auto entstand kein Schaden.

