POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht nach Auffahrunfall - Hinweise erbeten (23.10.2024)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 14 zwischen Rottweil und Neufra am Mittwochmittag geflüchtet. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer der B14 in Richtung Neufra und bremste seinen Wagen im Kreuzungsbereich B14/ B27 beinahe bis zum Stillstand ab, um einen von Bühlingen herkommenden Autofahrer, der auf dem Beschleuigungsstreifen fuhr, das Einfahren zu ermöglichen. Eine dahinterfahrende 33-Jährige mit einem Dacia Logan schaffte es noch rechtzeitig zu bremsen, ein wiederum hinter dem Dacia fahrender 40 Jahre alter Fahrer eines Mini Cooper prallte indes in dessen Heck. Der unbekannte Verursacher, der mit einem weißen Kombi unterwegs war, könnte den Unfall nicht bemerkte haben. Er fuhr in Richtung Neufra weiter. Eine zweijährige Kind, welches im Dacia mitfuhr, brachte der Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik. Das Mädchen wie auch alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Am Dacia entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf das flüchtige weiße Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

