POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gerolstein (ots) - Am 19.11.2023 zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum ehemaligen Hotel "Kaiserhof" in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier brachen sie mit roher Gewalt einige Spanplatten auf, um so in das Innere des Anwesens zu gelangen. Das Hotel steht bereits seit Längerem leer und befindet sich nicht mehr in Betrieb. Um ungerechtfertigtes Eindringen zu verhindern, wurden die Türen mit Spanplatten verschraubt. In der Vergangenheit ...

