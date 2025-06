Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Leichnam aus Neckar geborgen; Gewahrsamnahmen; Brände; Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann musste am Montagabend in einer Klinik behandelt werden, nachdem ihn mehrere Jungs geschlagen hatten. Aus bislang ungeklärter Ursache waren drei Jungs und der 41-Jährige gegen 17.50 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Rotenackerstraße in St. Bernhardt in Streit geraten. In dessen Verlauf soll einer der Jungs den Mann mit mehreren Faustschlagen zu Boden gebracht haben. Im Anschluss soll das Trio den am Boden Liegenden getreten haben. Der 41-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 15 Jahren nach einer kurzen Verfolgung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen zum dritten Schläger dauern an. Das Polizeirevier Esslingen hat Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Esslingen (ES): Mit Ampelmast kollidiert

Eine 60 Jahre alte Frau musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Talstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin war gegen 15.20 Uhr mit einem Smart auf der Talstraße in Richtung Rotenackerstraße unterwegs. An der roten Ampel bei der Einmündung mit der Straße Am Schönen Rain hielt sie zunächst an. Als die Ampel auf Grün sprang kam die 60-Jährige wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Smart gegen den Ampelmast. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Wendlingen (ES): Mann tot aus Neckar geborgen

Am Montagvormittag ist ein Mann tot aus dem Neckar geborgen worden. Ein Passant hatte gegen elf Uhr im Bereich des Neckarwehrs bei der Schäferhauser Straße den leblosen Körper im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt. In der Folge wurde der Leichnam durch das DLRG und die Feuerwehr geborgen. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität des Mannes dauern an. (rd)

Lenningen (ES): Radlerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 57 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Montagvormittag auf einem Radweg zwischen Brucken und Owen erlitten. Die Frau fuhr kurz vor 11.30 Uhr gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Radweg von der Straße Am Mühlbach in Richtung Schleifmühlestraße. Dabei verhakten sich offenbar die Lenker der beiden Radler und die 57-Jährige stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Filderstadt (ES): Alkoholisiert in fremdem Garten gelegen

Nachdem er sich zum Schlafen in einen fremden Garten gelegt hatte, ist ein stark alkoholisierter Mann am Montagabend in Gewahrsam genommen worden. Anwohner der Oberdorfstraße in Bonlanden hatten kurz nach 20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie eine Person, in offensichtlich stark alkoholisiertem Zustand in einem Garten liegend vorgefunden hatten. Die Polizeibeamten stellten bei dem 45-Jährigen einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest. Er verbrachte die Nacht zu seiner Sicherheit in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Filderstadt. (gj)

Nürtingen (ES): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Nürtingen erlitten. Eine 78-Jährige wollte kurz vor 15.30 Uhr mit einem Skoda vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes aus nach links auf die Rümelinstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Kradlenker. Der 20-jährige Biker stürzte im Anschluss von seiner KTM zu Boden und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. (ms)

Großbettlingen (ES): Bäume stürzen auf Stromleitung

Zu einem kleineren Wiesenbrand ist es am Montagnachmittag am Ortsrand von Großbettlingen gekommen. Aufgrund des stürmischen Windes stürzten gegen 15.50 Uhr zwei morsche Bäume auf einem Wiesengrundstück Im Hohen Rain um. Diese fielen auf eine Stromleitung, so dass ein Strommasten umknickte und die stromführende Leitung die Wiese in Brand setzte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits erloschen. Mitarbeiter des Energieversorgers kümmerten sich um die beschädigte Stromleitung. Ersten Erkenntnissen nach war es zu keinem größeren Blackout gekommen. (ms)

Deizisau (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Deizisau erlitten. Der Mann befuhr mit seinem Auto gegen 16.20 Uhr die Achalmstraße bergabwärts in Richtung Wertstraße. An der Einmündung fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus weiter und einen stark abfallenden Hang hinunter. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (ms)

Schlaitdorf (ES): Passant verhindert Aufflexen von Zigarettenautomaten

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Hauptstraße am späten Montagabend misslungen ist. Der Passant traf kurz nach 22 Uhr den bislang unbekannten Täter dabei an, wie dieser mit einem Trennschleifer versuchte, den Automaten zu öffnen. Anschließend flüchtete der Kriminelle mit einem Motorrad. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief ohne Erfolg. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ist am Montagabend ein Mann leicht verletzt worden. Der 43-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Gefährt in der Kirchheimer Straße unterwegs, stürzte hierbei alleinbeteiligt und verletzte sich. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Gomaringen (TÜ): Thujahecke und Kinderwagen in Brand geraten

Eine Thujahecke und ein Kinderwagen sind durch das unsachgemäße Entfernen von Unkraut am Montagnachmittag in Brand geraten. Ein Anwohner des Hegelweg wollte kurz vor 16.30 Uhr das Unkraut in der Hofeinfahrt abbrennen. Durch den starken Wind gingen Funken auf die angrenzende Thujahecke sowie einen Kinderwagen in einer offenstehenden Garage über und setzten diese in Brand. Durch die Flammen wurde zudem noch ein hinter der Hecke stehender Anhänger zerstört. Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garage beziehungsweise ein angrenzendes Wohngebäude jedoch verhindert werden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Albstadt (ZAK): Aggressiv und pöbelnd in Innenstadt unterwegs

Ein sich aggressiv verhaltender Mann, der am Montagabend mehrfach grundlos Passanten in der Innenstadt von Ebingen angepöbelt hatte, ist nach einem Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen worden. Nachdem gegen 19 Uhr verschiedene Mitteilungen bei der Polizei eingegangen waren, traf eine Polizeistreife den Mann am Kirchengraben an. Da sich der 47-Jährige weiter aggressiv verhielt, nicht zu beruhigen war und auch einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille. (gj)

