Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 86-jähriger Autofahrer bei Unfall auf dem Friedhofsgelände schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montag (14.04.2025) in Gerlingen im Einsatz, nachdem dort ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes verunglückt war. Der Senior hielt gegen 11:20 Uhr an der Einmündung Brennerstraße / Friedhofweg kurz an. Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte der 86-Jährige seine Mercedes S-Klasse plötzlich stark, durchbrach mit dem Fahrzeug einen Holzzaun und fuhr aufs Gelände des Friedhofs, wo er mehrere Dutzend Gräber beschädigte. Der Mercedes überschlug sich in der Folge, fing Feuer und blieb brennend im Friedhofsgelände stehen. Der 86-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, wurde zunächst vor Ort medizinisch behandelt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen der komplexen Unfallstelle setzte die Verkehrspolizei Ludwigsburg eine Drohne ein. Der Mercedes wurde stark beschädigt und muss von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Diese Maßnahmen dauern aktuell (13:10 Uhr) noch an.

