POL-RT: Verkehrsunfälle; Hauswand beschmiert

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Gegen Schutzplanken gekracht und verletzt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein 71-Jähriger mit seinem Jaguar am Sonntagmittag auf der B312 verunglückt. Der Mann geriet kurz vor 14 Uhr mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen die Schutzplanken. An seinem nicht mehr fahrbereiten Pkw, der abgeschleppt werden musste, und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der 71-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. (gj)

Albstadt (ZAK): Hauswand beschmiert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen Unbekannte, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Fassade des Klosters Margretshausen beschädigt haben. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge dürfte in der Zeit von 21.30 Uhr bis 7.50 Uhr ein Behälter mit Lack oder Farbe gegen die Hauswand geworfen worden sein. Diese verteilte sich auf der zur Straße hinweisenden Fassadenseite des Klosters und Ordnungsamtes großflächig. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 7.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Albstadt sucht unter der Telefonnummer 07432/955-0 nach Zeugen. (cw)

Albstadt (ZAK): Pkw kontra Radler

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Hechinger Straße erlitten. Der Junge überquerte gegen 7.50 Uhr im Bereich der Einmündung Hechinger-/Sedanstraße bei Grün zeigender Fußgängerampel die Hechinger Straße mit seinem Fahrrad. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 52-Jährigen, die mit ihrem Wagen in Richtung Onstmettingen unterwegs war und offenbar das für sie geltende Rotlicht missachtet hatte. Trotz einer noch eingeleiteten Vollbremsung konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Frontalkollision im letzten Moment verhindert

Glimpflich ist am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B463 ausgegangen. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Mercedes die Bundesstraße von Straßberg in Richtung Albstadt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge geriet der junge Mann mit seinem Wagen immer weiter nach links und fuhr letztlich komplett auf der Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 28 Jahre alter Lkw-Lenker konnte zwar noch eine frontale Kollision mit dem Mercedes verhindern, indem er ebenfalls auf die Gegenfahrbahn auswich, jedoch streiften sich beide Fahrzeug rechtsseitig. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 8.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich bei dem 18 Jahre alten Mercedes-Fahrer heraus, dass dieser unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Infolgedessen musste dieser eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (gj)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet und zusammengeprallt

Bei einem Unfall am Montagvormittag an der Einmündung der K 7125 zur Schweizerstraße in Engstlatt sind die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt worden. Gegen 10.45 Uhr bog ein 37-Jähriger mit seinem Skoda aus der Straße Kühler Grund auf die Kreisstraße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten Dacia, den eine 47 Jahre alte Frau lenkte und stieß mit dieser zusammen. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Dacia, der schwer beschädigt abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro, während der Sachschaden am Skoda auf etwa 6.000 Euro beziffert wird. (gj)

Schömberg (ZAK): Traktor verursacht Pkw-Kollision

Zwei verletzte Pkw-Insassen und ein Sachschaden von mehr als 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B27 zwischen Schömberg und Neukirch. Gegen 16.25 Uhr wollte ein 60-jähriger Traktorlenker mit seinem Kramer, von einem Feldweg aus Richtung Zimmern unter der Burg kommend, die Bundesstraße überqueren. Hierbei missachtete er jedoch einen auf der B27 aus Richtung Neukirch kommenden 61-jährigen Audi A1 Fahrer und seine 58 Jahre alte Beifahrerin. Der 61-Jährige konnte zwar durch einen Bremsvorgang einen Zusammenprall mit dem Traktor vermeiden, jedoch erkannte dies ein dahinter folgender Audi A4, den ein 34 Jahre alter Mann lenkte, zu spät. Dieser fuhr infolgedessen mit seinem Wagen auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf und kam nach dem kollisionsbedingten Abkommen von der Fahrbahn in einer Wiese zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die beiden Insassen des A1 mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Balingen konnte beim Traktorfahrer eine Alkoholbeeinflussung von 0,7 Promille festgestellt werden, weshalb dieser im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Neben Rettungsdienst und 20 Einsatzkräften der Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei vor Ort, um die Unfallschäden an der Fahrbahn auszubessern. Die beiden schwerbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Räumungsarbeiten an der Unfallstelle führten bis 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. (gj)

