POL-RT: Aichtal-Neuenhaus (ES): Geldautomat und Gebäude durch Sprengung schwer beschädigt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen mehrere noch unbekannte Täter nach einer Explosion in einem Gebäude am frühen Montagmorgen in der Häfnerstraße. Gegen 4.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner des Gebäudes über Notruf eine laute Explosion. Zeugen sahen kurz darauf drei dunkel gekleidete Personen, die einen dunklen Pkw bestiegen und damit in Richtung Aicher Straße flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang noch nicht auf die Spur der Verdächtigen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Polizei einen durch die vorangegangene Detonation stark beschädigten Geldausgabeautomaten feststellen. Durch die Wucht der Explosion waren die Trümmer bis auf die Fahrbahn geschleudert worden. Die Häfnerstraße musste deshalb halbseitig für etwa vier Stunden gesperrt werden. Der erhebliche Sachschaden am Gebäude und Inventar dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere 10.000 Euro betragen.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den flüchtigen Tätern, die unter Tel. 0711/3990-0 entgegengenommen werden.

Im Zusammenhang mit der Tat werden auch die Besitzer von Garagen, Hallen oder landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, gebeten, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Verdächtigen vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. (gj)

