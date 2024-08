Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht (Fotos)

Lingen (ots)

Bereit am 6. Juli 2023 hat die Polizei im Rahmen einer Kontrolle in Lingen mehrere Schlüssel (siehe Fotos) sichergestellt. Diese konnten bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

