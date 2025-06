Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist belästigt Frau; Brand von Gartenabfällen; Großbrand auf Firmengelände; Verkehrsunfälle; Balkonbrand; Mädchen inhalieren Lachgas; Brand an Böschung; Auseinandersetzung; Brennende Heizung

Reutlingen (ots)

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am Montagabend eine Joggerin bei den Seen im Bereich Markwasen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die Frau war dort kurz nach 22 Uhr auf dem parallel zur Schlattwiesenstraße verlaufenden Weg am Seeufer unterwegs, als ihr auf Höhe der dortigen Brücke der Unbekannte mit heruntergelassener Hose entgegenkam. Der Mann soll dabei masturbiert haben. Die Joggerin lief daraufhin weiter und erstattete am Dienstagnachmittag Anzeige. Der Mann war zwischen Anfang 20 und Ende 30 Jahre alt, etwa 165 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Zudem hatte er einen Vollbart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (rd)

Reutlingen (RT): Brand auf Gartengrundstück

Zu einem Brand auf einem Gartengrundstück zwischen dem Dietweg und der Tannenberger Straße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Ein Passant hatte den Brand dort gegen 15.15 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug anrückte, brachte die Flammen an einem Zaun zwischen zwei der Grundstücke rasch unter Kontrolle und löschte sie. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand im Bereich eines Haufens Grasschnitts entstanden sein, der dort lag. (rd)

Metzingen (RT): Großbrand auf Firmengelände - Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.06.2025 / 16.39 Uhr

Die Lösch- und Nachlöscharbeiten beim Brand auf dem Firmengelände eines Betriebes in der Ziegeleistraße haben die Feuerwehr bis tief in die Nacht in Atem gehalten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Mittwochvormittag, zirka 10.30 Uhr an. Wie bereits berichtet, waren am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Firmengelände im Freien gelagerte Ballen aus gepresstem Altpapier und Kartonagen in Brand geraten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr hatten sich die Flammen rasch auf zahlreiche weitere Ballen ausgebreitet, was zu einer enormen Rauchentwicklung geführt hatte. Entsprechende Warnungen an die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten, waren erfolgt. Im Verlauf der Löscharbeiten wurden fünf Feuerwehrleute leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden Tore und Kunststofffenster einer nahegelegenen Lagerhalle auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise, die auf eine Brandstiftung hindeuten könnten, liegen nicht vor. Neben der Feuerwehr mit 30 Fahrzeugen und 108 Feuerwehrleuten, war der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und zwölf Rettungskräften im Einsatz. (cw)

Esslingen (ES): Verletzte Motorradfahrerin und hoher Sachschaden bei Überholvorgang

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Römerstraße ist am Dienstagabend eine Zweiradfahrerin verletzt worden. Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem VW T-Roc auf der Römerstraße in Richtung Katzenbühl. An der Einmündung der Strümpfelbacher Steige bog der Pkw-Lenker links ab. In diesem Moment setzte eine hinter ihm fahrende 18-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Yamaha zum Überholen an und kollidierte hierbei mit dem abbiegenden Wagen. Durch den anschließenden Sturz zog sich die 18-Jährige Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Schäden am Pkw und am Bike werden auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Da der VW nicht mehr fahrbereit war, musste dieser durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. (gj)

Esslingen-Mettingen (ES): Brand auf Balkon

Ein auf einem Balkon in der Obertürkheimer Straße gemeldeter Brand hat die Feuerwehr und die Polizei am Dienstagabend beschäftigt. Als die Rettungskräfte gegen 21.30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, löschten bereits mehrere Anwohner mithilfe eines Gartenschlauchs den Brand auf einem Balkon. Die Feuerwehr, welche mit 22 Kräften im Einsatz war, löschte den Rest ab. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte als mögliche Brandursache eine in einem Blumentopf ausgedrückte Zigarette in Betracht kommen. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (gj)

Wendlingen (ES): Missachtung der Vorfahrt führt zu hohem Sachschaden

Ein Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Dienstagmorgen an der Einmündung Seerosenweg - Neckarstraße. Dort missachtete gegen 6.30 Uhr eine 48-jährige Mercedesfahrerin, welche aus dem Seerosenweg nach links in die Neckarstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt eines VW Passat, den ein 38 Jahre alter Mann lenkte. Durch die heftige Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Mercedes so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mädchen inhalieren Lachgas (Warnhinweis)

Zu zwei verhaltensauffälligen Mädchen ist die Polizei am Dienstagabend in die Hauptstraße gerufen worden. Mehreren Passanten hatten gegen 20.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie sich Sorgen um zwei Mädchen gemacht hatten, die auf einem Spielplatz saßen und offensichtlich unter dem Einfluss von unbekannten Substanzen standen. Eine Polizeistreife konnte die Beiden kurze Zeit später antreffen und bei ihnen eine Flasche mit Lachgas feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten diese von dem Gas inhaliert. Die Beamten verständigten daraufhin die Eltern, die sich um die Kinder kümmerten. Die Flasche wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dem verbreiteten, gefährlichen Trend, Lachgas als Rauschmittel zu konsumieren. Der Konsum birgt ernsthafte und schwerwiegende Risiken für Gesundheit und Leben. Nähere Informationen dazu sind unter dem Link

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/lachgas/

zu erfahren. (gj)

Ohmden (ES): Böschung in Brand geraten

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag die Böschung an der K1203 zwischen Ohmden und Schlierbach in Brand geraten. Gegen 16.10 Uhr war die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin zur K1203 aus und löschte im Bereich des Lindenhofs die auf einer Länge von rund 20 Metern brennende Böschung. Verletzt wurde niemand. (rd)

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung in U-Bahn

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Ostfildern seit Dienstagnachmittag gegen einen 52 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen 15.10 Uhr in der U7 einen 42-Jährigen geschlagen und zu Boden gestoßen haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Als zwei Fahrgäste im Alter von 21 Jahren schlichtend eingreifen wollten, wurden diese offenbar ebenfalls von dem 52-Jährigen angegangen. Alle Beteiligten konnten an der U-Bahn-Haltestelle in der Hedelfinger Straße angetroffen werden. Die drei Geschädigten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dem 52-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Wendemanöver mit Radfahrer kollidiert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radler bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Wöhrdstraße erlitten. Eine 34-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit einem Nissan Juke die Wöhrdstraße in Richtung Eberhardsbrücke. Im Bereich eines dortigen Parkhauses wendete sie ihr Fahrzeug, wobei es zum Zusammenstoß mit dem 55 Jahre alten Radler kam, der aus Richtung der Blauen Brücke kommend die dortige Fahrradstraße befuhr. Der Radler stürzte zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Brand von Heizungsanlage

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einem Brand in die Straße Unteres Gäßle in Entringen ausgerückt. Gegen 22 Uhr hatten dort Anwohner eine brennende Heizungsanlage gemeldet. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 58 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Bisingen (ZAK): Motorrollerfahrerin in Kreisverkehr gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 58 Jahre alte Motorrollerfahrerin bei einem Sturz am Dienstagabend im Kreisverkehr Hechinger-/ Heidelbergstraße erlitten. Die Leichtkraftradfahrerin war kurz nach 18 Uhr von Wessingen herkommend in den Kreisel eingefahren, als eine 38-jährige Fiat-Lenkerin von der L391 aus Richtung Grosselfingen kommend an den Kreisverkehr heranfuhr. Diese bremste bis zum Stillstand ab, als sie die Rollerfahrerin bemerkte. Dabei stand sie mit den Vorderreifen des Wagens im Kreisel. Auch die 58-Jährige bremste ihren Roller ab, worauf sie mit diesem nach links kippte. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell