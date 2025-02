POL-MK: Sicher umgehen mit digitalen Medien - Vortrag für Senioren

Lüdenscheid (ots) - Am vergangenen Wochenende brannten erneut Papiercontainer. Am 31.01., um 7.30 Uhr, brannte es an der Glatzer Straße. Am späteren Tag, um 18.57 Uhr, stand ein Container an der Friedrichstraße in Flammen. Am 01.02., gegen 19.35 Uhr, traf es erneut eine Mülltonne an der Glatzer Straße. Die ...

