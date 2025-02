Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei brennende Papiercontainer

Schlägerei vor Schnellimbiss

Einbruch mit Diebstahl

Ermittlung gegen Falschgeld

Lüdenscheid (ots)

Am vergangenen Wochenende brannten erneut Papiercontainer. Am 31.01., um 7.30 Uhr, brannte es an der Glatzer Straße. Am späteren Tag, um 18.57 Uhr, stand ein Container an der Friedrichstraße in Flammen. Am 01.02., gegen 19.35 Uhr, traf es erneut eine Mülltonne an der Glatzer Straße. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. An der Friedrichstraße konnte eine Zeugin eine verdächtige Person beobachten, die möglicherweise als Tatverdächtige in Betracht kommt. Sie konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugin beschrieb sie wie folgt: weiblich, 165-170 cm groß, kräftige Statur, schulterlanges, braunes Haar, heller Rucksack, helle Jacke. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Gestern kam es um 00.42 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen vor einem Schnellimbis an der Kölner Straße. Die Betroffenen berichteten von einem zunächst verbalen Streit. Die genaue Ursache ist bisher unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Beteiligten unter anderem mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben. Insgesamt gab es fünf Leichtverletzte im Alter von 22-31 Jahren. Ein 23-jähriger Lüdenscheider kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (brae)

Gestern Abend wurde an der Falkenhöhe ein Einbruchdiebstahl gemeldet. Die Bewohner waren zwischen dem 31.01. und 02.02. verreist. Die Abwesenheit nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter, um ein Küchenfenster einzuschlagen und das Haus zu durchsuchen. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (brae)

Gestern Nachmittag versuchte ein Mann an der BFT-Tankstelle mit einem gefälschten 20-Euro Schein seinen Tank zu bezahlen. Dem Tankstellenwart fiel der gefälschte Geldschein direkt auf. Er verständigte die Polizei. Der Beschuldigte versuchte zu fliehen. Dies gelang ihm aufgrund des vollgeparkten Parkplatzes jedoch nicht. Der Verdächtige berichtete, nichts von dem Falschgeld gewusst zu haben. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde kein weiterer gefälschter Geldschein gefunden. Gegen den 34-jährigen Lüdenscheider wurden Ermittlungen wegen "Inverkehrbringen von Falschgeld" eingeleitet. (brae)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell