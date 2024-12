Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: In den Gegenverkehr geraten - Drei Leichtverlezte

Pforzheim (ots)

Mühlacker-Dürrmenz/Enzkreis

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr ereignete. Ein 19-jähriger fuhr mit seinem BMW auf der L 1134 von Mühlacker in Richtung Pinache. In einer Rechtskurve gerät er, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Das Heck seines Fahrzeugs brach nach links aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi, der von einer 56-jährigen Frau gelenkt wurde. Beide Beteiligte und ein 18-jähriger Mitfahrer im BMW wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand sind die Verletzungen der Personen aber nicht schwerwiegend. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die L 1134 war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

