Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauch in Kfz-Betrieb; Großbrand auf Firmengelände; Sachbeschädigung; Motorroller gestohlen; Verkehrsunfälle; Baggerschaufeln gestohlen

Reutlingen (ots)

Rauch in Kfz-Betrieb

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem Kfz-Betrieb in der Stuttgarter Straße ausgerückt. Dort hatte wohl Dämmmaterial in einer Lüftungsanlage für Lackierarbeiten kurz nach zehn Uhr zu qualmen begonnen. Der Rauch war anschließend in die Firmenhalle gezogen. Zwei Mitarbeiter wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. (rd)

Metzingen (RT): Großbrand auf Firmengelände

Beim Brand auf dem Gelände eines Betriebes in der Ziegeleistraße ist derzeit die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 14.30 Uhr waren die ersten Meldungen bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, dass auf dem freien Gelände gelagerte Ballen mit gepresstem Altpapier und Kartonagen in Brand geraten waren. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr griffen die Flammen auf weitere Ballen über. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt, weshalb mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Zufahrt Metzingen-Mitte / Eichbergstraße gerechnet werden muss. Nach derzeitigem Stand wurde bislang niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde (Stand 16.30 Uhr) noch an. Wie lange diese sich noch hinziehen werden, ist derzeit nicht absehbar. (cw)

Wendlingen (ES): Schulgebäude randaliert (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Freitag auf Montag zum Teil erhebliche Beschädigungen an einem Schulgebäude in der Waldstraße angerichtet. Dabei zerstörten sie auf dem Schuldach ein Oberlicht und beschädigten die Blitzableiteranlage. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07024/92099-0. (gj)

Esslingen (ES): Motorroller gestohlen

Ein schwarzer Motorroller des Herstellers Piaggio ist am Dienstagvormittag in der Steinbeisstraße gestohlen worden. Zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr entwendete ein Unbekannter das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 328 AEN, das auf dem Motorradparkplatz der Friedrich-Ebert Schule abgestellt war. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (gj)

Ammerbuch (TÜ): Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Ein Radler hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der 56-Jährige befuhr kurz vor sieben Uhr mit seinem Pedelec die K 6938 von Oberndorf nach Reusten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er hierbei alleinbeteiligt im Kurvenbereich einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. (gj)

Tübingen (TÜ): Unfall im Schlossbergtunnel (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Schlossbergtunnel. Ein 22-Jähriger befuhr gegen zehn Uhr mit einem Motorroller den rechten Fahrstreifen im Tunnel in Richtung Unterjesingen. Als ein vorausfahrender, blauer und mittelgroßer Pkw offenbar ohne ersichtlichen Grund plötzlich stark abbremste, bremste der Zweiradlenker ebenfalls stark. Dabei rutschte der Roller weg und der 22-Jährige stürzte zu Boden. Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen musste er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport des leicht beschädigten Rollers. Der blaue Pkw war zwischenzeitlich ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen blauen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Geislingen (ZAK): Unfall auf Tankstellengelände

Geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände am Dienstagvormittag in der Vorstadtstraße entstanden. Ein Senior fuhr gegen zehn Uhr mit einem BMW an eine der Zapfsäulen. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte er dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf den gegenüberliegenden Suzuki einer 62-Jährigen auf, die ihr Fahrzeug bereits verlassen hatte um zu tanken. Der Suzuki wurde daraufhin zurückgeschoben und prallte gegen eine Zapfsäule. Verletzt wurde niemand. (rd)

Albstadt (ZAK): Baggerschaufeln gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Baggerschaufeln vom Wanderparkplatz Zitterhof bei der K7141 gestohlen. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, entwendeten die Täter drei dort gelagerte Tieflöffel für einen Minibagger. Die Schaufeln mit geschraubten Zähnen im Wert von rund 2.000 Euro dürften aufgrund ihres Gewichts von teilweise über 100 Kilogramm eventuell mit einem Ladekran oder mehreren Personen verladen worden und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die insbesondere im Tatzeitraum im Bereich des Wanderparkplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (rd)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer verunglückt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagvormittag auf dem Lochenpass verunglückt. Der 24-Jährige war gegen zehn Uhr mit seiner Suzuki auf der L 440 von Tieringen herkommend in Richtung Weilstetten unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam er beim Abbremsen vor einer Kurve zu Fall und verletzte sich beim Sturz auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (ms)

