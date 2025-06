Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verunglückter Mountainbiker gerettet; Verkehrsunfälle; Brände; Auseinandersetzung; Seniorin betrogen; Auf berauschenden Mitteln unterwegs

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Mountainbiker verunglückt

Dank aufmerksamer Zeugen ist am Mittwochnachmittag ein verunglückter Mountainbiker gerettet worden. Die Wanderer entdeckten gegen 13.50 Uhr ein Fahrrad an einem Baum hängen neben einem am Albtrauf entlang führenden, alpinen Wanderweg unterhalb des Locherstein. Sie verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Mitglieder der Bergwacht Pfullingen fanden im Anschluss einen 69 Jahre alten, schwer verletzten Mann etwa 100 Meter unterhalb des Weges in unwegsamen Gelände. Der Verunglückte musste anschließend aufwändig weitere 40 Höhenmeter bergab zu einem Radweg einer alten Zahnradbahntrasse transportiert werden. Dort kümmerte sich der Rettungsdienst um den Senior und brachte ihn schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste. Ersten Ermittlungen nach war der Mann bereits gegen zehn Uhr verunglückt und konnte selbst keine Hilfe herbeirufen. (ms)

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Neckarstraße. Ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 26-Jähriger gegen 19.10 Uhr mit einem Hyundai von der Sirnauer Straße aus entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf die Neckarstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Bahnhof kommenden BMW eines 19-Jährigen. Dieser und seine 18 Jahre alte Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Unterensingen (ES): Wiesenbrand

Zu einem Wiesenbrand ist es am Mittwochabend bei Unterensingen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war kurz vor 18 Uhr eine Wiese neben der B 313 und der Zufahrt zu einem Ausflugslokal im Gewann Goldbrunnen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer auf einer Fläche von 9 x 4 Metern bereits aus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Kollision zwischen Pkw und Lkw (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, 21.06., gegen 9.50 Uhr auf der B 465 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim Zeugen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr dort ein 80-jähriger Golf-Lenker die Bundesstraße aus Richtung Owen kommend in Fahrtrichtung Kirchheim, während ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem MAN von der Autobahn A8 abfuhr, um anschließend nach links auf die Bundesstraße 465 in Richtung Owen abzubiegen. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge an der Ampel-geregelten Einmündung, wodurch der Pkw so schwer beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an den Unfallfahrzeugen wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Schaltung der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (gj)

Neuffen (ES): Auf Auseinandersetzung folgt Polizeigewahrsam

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße ist einer der Beteiligten in Gewahrsam genommen worden. Gegen 1.30 Uhr teilten mehrere Anrufer eine handfeste Auseinandersetzung in einer Gaststätte mit. In diesem Zusammenhang soll eine männliche Person eine Angestellte beleidigt, angespuckt und auch geschlagen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen in der Lokalität den sich weiter äußerst aggressiv verhaltenden Gast an. Dieser hatte zwischenzeitlich auch noch mutwillig ein Fahrzeug beschädigt und in der Gaststätte zu randalieren begonnen. Da der 35-Jährige nicht zu beruhigen war, musste er in Gewahrsam genommen und ihm dazu Handschellen angelegt werden. Der stark alkoholisierte Störer verbrachte im Anschluss die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Nürtingen. (gj)

Albstadt (ZAK): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag zu einem Felsvorsprung zwischen dem Hörnle und der K7145 ausgerückt. Gegen 17.45 Uhr hatten mehrere Anrufer die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung aus einem dortigen Waldstück entdeckt hatten. Den Rettungskräften gelang es wenig später, die Brandstelle zu lokalisieren, worauf die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Durch den Wind wuchs der Brand, der sich über den Felsen und den Abhang erstreckte, auf rund 150 Quadratmeter an. Eine weitere Ausbreitung konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Durch den Brand wurden die Kabel einer dortigen Geotech-Anlage beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine näheren Erkenntnisse vor. (rd)

Albstadt (ZAK): Seniorin betrogen

Eine Seniorin aus Ebingen ist am Mittwoch von Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um Bargeld und Schmuck betrogen worden. Die Geschädigte wurde am Abend von einer selbsternannten Rechtsanwältin angerufen. Diese teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und verlangte die Bezahlung einer Kaution. Die in Sorge versetzte Frau schenkte der Betrügerin Glauben und übergab wenig später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck an einen Komplizen der Anruferin. Später am Abend flog der Betrug auf und Angehörige der Seniorin erstatteten Anzeige. Der Abholer wird als etwa 30 Jahre alt und rund 160 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Dreitagebart. Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich zwischen der Grüngrabenstraße und der Schmiechastraße eine entsprechende Person gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (rd)

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Albstadt (ZAK): Mit Alkohol und Drogen auf Pocket-Bike unterwegs

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt seit dem frühen Donnerstagmorgen wegen verschiedener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen einen 20-Jährigen. Der Mann war gegen 2.45 Uhr mit seinem Pocket-Bike einer Polizeistreife in der Klarastraße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer weder einen Führerschein besitzt, noch eine gültige Versicherung für das Mini-Motorrad besteht. Zudem stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest und auch Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der 20-Jährige, der im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste, sieht nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens unter Alkohol und Drogen entgegen. (gj)

Burladingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren

Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Burladingen davongefahren. Eine 35-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit einem VW Multivan in der Straße Kleinesche unterwegs. Im Bereich einer Engstelle kam der Frau ein freihändig fahrender Radler auf ihrer Fahrspur entgegen. Dieser prallte im Anschluss gegen ihren Wagen und verletzte sich hierbei. Als die 35-Jährige die Polizei verständigte, fuhr der Radler davon. An dem VW war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell