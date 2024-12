BPOLI L: Gesuchter Betrüger verbringt Weihnachten und Jahreswechsel in Haft

Leipzig (ots) - Ein 28-jähriger Pole hielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig am Samstag über mehrere Stunden auf Trapp. Im Ergebnis standen sieben Strafanzeigen und Untersuchungshaft zu Buche. _________ Am 14.12.2024 um 05:15 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert. Ein Mann fuhr mit dem ICE ohne Fahrkarte von Wittenberg nach Leipzig und konnte sich nicht ausweisen. Nach Einfahrt des Zuges im Leipziger ...

