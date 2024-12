Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ohne Ticket unterwegs und Bundespolizisten mit Glasflasche bedroht

Gestern Mittag wurde ein 19-jähriger Syrer im ICE von Berlin nach Leipzig vom Zugpersonal ohne Ticket erwischt. Die Leipziger Bundespolizei erwartete ihn bereits bei der Ankunft des Zuges im Leipziger Hauptbahnhof, da er dem Zugpersonal seine Daten nicht preisgab.

Als der Syrer aus dem Zug ausstieg und die Polizisten sah, flüchtete er über die Gleisanlagen in Richtung Bahnsteig 26 und altes Heizhaus. Dort erwartete ihn bereits eine zweite Streife, welche in diesem Bereich unterwegs war und über die Fluchtrichtung des Mannes informiert wurde. Der 19-Jährige reagierte gegenüber den Beamten sofort aggressiv und bedrohte sie mit einer Glasflasche. Trotz mehrerer Aufforderungen ließ der Mann die Flasche nicht fallen, sondern ging weiterhin aggressiv auf die Bundespolizisten zu. Nach einem Schlag auf den Unterarm fiel die Flasche zu Boden und die Beamten überwältigten den Syrer und legten ihm Handschellen an. Der weiterhin aggressive 19-Jährige wurde anschließend zur Wache verbracht.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 19-jährigen Mann Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Dazu kommen noch Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt im Gleisbereich.

