Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist auf Fahrrad; Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Reutlingen (ots)

Lichtenwald (ES): Exhibitionist auf Fahrrad unterwegs (Zeugenaufruf)

Möglicherweise zum wiederholten Mal ist ein Exhibitionist auf einem Fahrrad in Hegenlohe unterwegs gewesen. Nachträglich wurde der Polizei ein Fall von vergangenem Dienstag (24.06.2025) angezeigt. Eine Frau war an diesem Tag, gegen 20.15 Uhr, mit ihrem Hund im Bereich des Friedhofs in der Straße Gassenäcker unterwegs, als ein Radfahrer neben ihr anhielt. Der Mann hatte hierbei sein erigiertes Geschlechtsteil deutlich sichtbar und beabsichtigt entblößt. Er sprach die Frau noch kurz an und fuhr dann in Richtung Naturfreundehaus davon. Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 175 bis 180 cm groß und durchtrainiert. Er hat kurze, braune Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass der Unbekannte eine schwarze Radlerhose anhatte. Sein Fahrradhelm war am Sattel befestigt. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/9551-0 um sachdienliche Hinweise. Ob ein Tatzusammenhang mit einem Fall vom 13.05.2025 (siehe Pressemitteilung vom 14.05.2025/12.03 Uhr) besteht, wird derzeit geprüft. (ms)

Filderstadt (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 15 Jahre alter Radler bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Grötzinger Straße erlitten. Ein 42-Jähriger wollte gegen 8.15 Uhr aus einem am Fahrbahnrad geparkten VW aussteigen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er den herannahenden Radler, der in der Folge mit der Tür kollidierte und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

