Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Autofahrer verursacht vermutlich Unfall

Augsburg (ots)

Bundesstraße 17 / AS Ackermannstraße / FR Norden - Am Samstag (24.08.2024) hatte ein alkoholisierter, 35-jähriger Mann in der Ausfahrt Ackermannstraße auf der B17 eine Autopanne. Die Polizei stellte frische Unfallschäden am Fahrzeug fest.

Gegen 20.00 Uhr konnte der alkoholisierte 35-jährige Mann seine Fahrt aufgrund einer Autopanne nicht mehr fortsetzen. Die Polizei stellte mit einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille bei dem Mann fest. Der schwarze Mercedes AMG E51 des 35-jährigen Mannes wies zudem frische Unfallspuren an der Front auf.

Der 35-jährige Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da der Mann diesen nicht dabeihatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Den 35-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen oder Geschädigten unter der 0821/323 - 1910.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell