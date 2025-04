Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (30. März 2025), 22:00 Uhr und Montag (31. März 2025), 10:00 Uhr kam es am Neumarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein VW Polo, welcher gegenüber eines Supermarktes abgestellt gewesen war, wurde im genannten Zeitraum an der Heckstoßstange sowie an der hinteren Felge auf der Fahrerseite beschädigt. Der ...

mehr