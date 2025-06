Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Zeugen zu gefährlichen Überholvorgängen gesucht; Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen; Bahnlagerhaus aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Eberhard-/Gutenbergstraße erlitten. Ein 21-Jähriger befand sich gegen 20.50 Uhr mit einem Mercedes auf der linken Abbiegespur. Beim Abbiegen wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Roller eines 29-Jährigen kam. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. (rd)

Dettingen (RT): Einsatz im Freibad

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Donnerstagabend im Freibad von Dettingen gekommen. Gegen 19.30 Uhr wurde von einer Angestellten des Bads eine Schlägerei vor dem Freibad gemeldet und eine Person soll verletzt am Boden liegen. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen sowie der Rettungsdienst vor Ort. Ersten Ermittlungen nach war es zwischen zwei Badegästen zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein Mann aus gesundheitlichen Gründen zu Boden ging. Er wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Trochtelfingen (RT): Verbrennen von Paletten führt zu starker Rauchentwicklung

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend zu einer massiven Rauchentwicklung in den Kapelleschweg gerufen worden. Passanten hatten gegen 20.30 Uhr den Brand von Unrat und hieraus resultierenden starken Rauch gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer auf einem Grundstück bereits nahezu erloschen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren auf dem Grundstück zuvor Holzreste und alte Paletten verbrannt worden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (gj)

Esslingen (ES): BMW-Fahrer nach gefährlichen Überholvorgängen auf B10 gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt seit dem frühen Freitagmorgen gegen die Insassen eines noch unbekannten BMW unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 1.15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem blauen VW-Phaeton die Bundesstraße 10 in Richtung Ulm. Etwa auf Höhe des Neckar-Centers Esslingen soll dann ein mit zwei Personen besetzter, silberfarbener 3er BMW aufgeschlossen, mit eingeschaltetem Fernlicht überholt und unmittelbar vor dem VW wieder auf die rechte Spur gewechselt haben, woraufhin der 32-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Nachdem der VW-Lenker im Anschluss den BMW mit großem Abstand überholte, soll der BMW erneut an dem Volkswagen vorbeigefahren und wiederum äußerst knapp vor diesem auf die rechte Fahrspur gewechselt haben. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 32-Jährige seinen Pkw daraufhin stark abbremsen. Etwa auf Höhe der Pliensauvorstadt soll der Beifahrer des BMW dann noch durch das geöffnete Fenster mit einem unbekannten Gegenstand bedrohlich auf den VW-Fahrer gezeigt haben. Dieser beschleunigte in der Folge sein Fahrzeug stark, woraufhin er von einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung gemessen wurde und letztlich die Bundesstraße in Richtung Köngen verließ, während der BMW weiter in Richtung Göppingen fuhr. An dem gesuchten BWM fehlten das hintere Kennzeichen sowie das Typenschild. Das Fahrzeug wird mit Alufelgen und Sportauspuff beschrieben. Zudem wies es offensichtlich Unfallbeschädigungen rechtsseitig an der hinteren Stoßstange auf. Der gesuchte Fahrer trug eine dunkle Schildmütze, einen Vollbart und hatte möglicherweise einen dunklen Teint, der Beifahrer hatte einen längeren Vollbart und dunkle lockige, seitlich kurze Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer, den Beifahrer oder den silberfarbenen BWM geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (gj)

Wendlingen (ES): Werkzeug aus Transporter gestohlen

Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro ist in der Nacht zum Donnerstag aus einem Transporter in der Wendlinger Ludwigstraße entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Zeit von 17 Uhr bis 6.30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Seitentür ins Innere des Opel Movano. Anschließend ließ er mehrere Werkzeugkisten samt Inhalt und dazugehörigen Akkus aus dem Fahrzeug mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Pkw-Lenker hat am frühen Freitagmorgen auf einem Tankstellengelände in der Echterdinger Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 54-Jährige setzte kurz nach sechs Uhr mit seinem Audi A7 zurück und blieb hierbei an einem abgestellten Seat hängen. Eine Frau bemerkte den Unfall und sorgte dafür, dass der Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei nicht wegfahren konnte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Polizisten noch nicht abnehmen, da er bislang keinen vorweisen konnte. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisierte und pöbelnde Fluggäste

Zwei alkoholisierte und Fluggäste anpöbelnde junge Männer haben am Donnerstagabend in einem Terminal des Flughafens die Polizei auf den Plan gerufen. Es stellte sich heraus, dass die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer aufgrund ihres Zustandes bereits von ihrem Flug ausgeschlossen worden waren. Da sie sich hiermit nicht einverstanden zeigten, musste ihnen durch die verständigte Polizeistreife ein Platzverweis ausgesprochen werden. Anschließend begleiteten die Beamten die beiden aus dem Gebäude. (gj)

Kirchheim (ES): Bahnlagerhaus aufgebrochen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Donnerstagabend gegen einen 25 Jahre alten Mann. Ein Zeuge hatte kurz nach 21 Uhr die Polizei verständigt, nachdem der Beschuldigte vergeblich versucht haben soll, mit einem Wetzstab ein Fach einer Paketstation am Bahnhof aufzuhebeln. Anschließend brach der 25-Jährige offenbar das Schloss eines Bahnlagerhauses am Bahnsteig 3 auf und entnahm daraus zwei sogenannte Hemmschuhe, die er auf dem Bahnsteig liegen ließ. Daraufhin lief er in Richtung Güterbahnhof davon und überquerte die Gleise, worauf der Lockführer einer einfahrenden Bahn die Hupe betätigen musste. Eine Gefahrenbremsung musste nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eingeleitet werden. Der 25-Jährige konnte von den Einsatzkräften am Bahnsteig vorübergehend festgenommen werden. Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier gebracht. Der Beschuldigte sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Tübinger Nordring entstanden. Eine 67 Jahre alte Frau war gegen 15.45 Uhr mit einem Opel Astra in Richtung Waldhäuser Ost unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam die Frau auf Höhe der Bushaltestelle Falkenweg nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Tübinger Stadtwerke kümmerten sich um die beschädigte Straßenlaterne. Vorsorglich war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt, da zunächst ein rauchender Pkw gemeldet worden war. (ms)

Tübingen (TÜ): Brand im Gleisbett

Zum Brand einer Schwelle im Gleisbett der Ammertalbahn sind am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte an den Bahnhof Tübingen West im Schleifmühleweg ausgerückt. Gegen 15.10 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf über den Schwellenbrand ein. Die Flammen konnten rasch von Passanten sowie der Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, gelöscht werden. Während dieser Zeit waren die Gleise bis 15.30 Uhr kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt. Über eine mögliche Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

