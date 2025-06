Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Pkw-Brände; Verkehrsunfälle; Jugendliche auf Stand-Up Paddle verletzt; Fahrzeug beschädigt; In Fachklinik untergebracht; Einbruch; Pfanne auf eingeschaltetem Herd

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung unter Bekannten

Wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Steinhäuser Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich dort gegen 20.40 Uhr zwei Bekannte im Alter von 21 und 36 Jahren zu einer Aussprache nach einer vorangegangenen Streitigkeit verabredet. Nach der Aussprache soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Bekannten gekommen sein, bei der der Jüngere durch drei weitere Männer unterstützt worden sein soll. Zudem soll Pfefferspray und möglicherweise auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Beide Bekannten erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht wurden. (rd)

Metzingen (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Gutenbergstraße ausgerückt. Wohl infolge eines technischen Defekts fing der Ford gegen 17.45 Uhr an zu rauchen. Der Fahrer hielt daraufhin auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung mit der Senefelder Straße sofort an und die Insassen verließen den Pkw, der kurze Zeit später in Vollbrand stand. Der Ford wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Durch den Brand waren auch die Fahrbahndecke und ein Verteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Metzingen (RT): Radler mit Pkw-Tür kollidiert

Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 36-Jähriger parkte mit einem Opel kurz nach 21 Uhr am Straßenrand der Ulmer Straße. Als er die Tür öffnete, übersah er den von hinten heranfahrenden Radler. Der 35-Jährige kollidierte daraufhin mit der Tür und stürzte zu Boden. Er erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. (rd)

Neckartailfingen (ES): Jugendliche auf Stand-Up Paddle am Aileswasensee verletzt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nachdem ein bislang Unbekannter am Sonntagmittag eine Jugendliche durch einen Sprung auf deren Stand-Up Paddle verletzt hat, sucht nun das Polizeirevier Nürtingen nach dem Täter. Das Mädchen befand sich gegen 14 Uhr auf dem Aileswasensee, als plötzlich ein Mann vom Ufer aus auf ihr Board sprang und anschließend von dort wieder ins Wasser. Durch die ruckartige Bewegung stürzte die 14-Jährige ins Wasser und verletzte sich hierbei. Während andere Badegäste sofort Erste-Hilfe leisteten, flüchtete der Verursacher, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Flüchtige wird als circa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren, mit einer sehr schlanken Figur beschrieben. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022 / 9224-0 entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Sieben Fahrzeuge sind am Sonntag von einem Unbekannten in der Sulzgrieser Steige beschädigt worden. Zwischen zwei Uhr und 13.30 Uhr zerkratzte der Täter die sieben dort abgestellten Fahrzeuge unterschiedlichster Marken. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die am Sonntag verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen insbesondere in und im Bereich der Sulzgrieser Steige gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 73 Jahre alter Biker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L1200 erlitten. Der Mann befuhr gegen 18 Uhr mit einer Ducati die Landesstraße von Weilheim kommend in Richtung Holzmaden. In einer Linkskurve geriet er mit seiner Maschine aus noch ungeklärter Ursache nach rechts ins geschotterte Bankett und stürzte daraufhin. Der Rettungsdienst brachte den 73-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Liebermannstraße nach Zeugen. Ein 39-Jähriger erstattete um 22.15 Uhr beim Polizeirevier Anzeige, nachdem er zuvor sein Fahrrad auf dem Weg hinter dem Gebäude Liebermannstraße 1 entlanggeschoben hatte. Dabei soll ein korpulenter Mann, der mit einer Gruppe unterwegs war, den 39-Jährigen angesprochen, den Lenker seines Fahrrads gepackt und ihm anschließend einen Schlag versetzt haben. Als der Geschädigte die Flucht ergriff, soll ihm der Unbekannte gefolgt sein und das Handy des 39-Jährigen beschädigt haben. Anschließend kamen offenbar zwei weitere, schlanke Männer hinzu, die den Geschädigten ebenfalls geschlagen haben sollen. Diesem gelang es wenig später, leichtverletzt mit seinem Fahrrad zu flüchten. Eine ärztliche Versorgung lehnte der 39-Jährige ab. Bis auf die Statur der drei Unbekannten liegt keine weitere Personenbeschreibung von den Männern vor. Zeugen, die einen entsprechenden Vorfall am Sonntagabend beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rd)

Aichwald (ES): Fahrzeugbrand

Wohl infolge eines technischen Defekts ist ein Pkw am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz in Verlängerung der Straße Ziegelgasse in Brand geraten. Bereits beim Anfahren bemerkte die VW-Lenkerin, dass ihr Wagen kein Gas mehr annahm und dass Rauch in den Innenraum eintrat. Der Wagen wurde von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (rd)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Harthausen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Sonntagvormittag in Harthausen ereignet. Gegen 11.15 Uhr befuhr eine Radfahrerin mit ihrem Pedelec den Neuffener Weg und kam nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer Bremsung zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Ostfildern (ES): Radler schwer gestürzt

Ein 65 Jahre alter Radler ist am Sonntagmorgen in der Breslauer Straße gestürzt. Der Mann war gegen 7.15 Uhr mit einem Zweirad auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Esslingen unterwegs. Dabei stürzte er aus ungeklärter Ursache zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Filderstadt (ES): Motorradfahrer übersehen und kollidiert

Ein verletzter Zweiradlenker ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach 14 Uhr befuhr eine 36-jährige Audi-Fahrerin die L 1205 in Richtung Wolfschlugen und wollte nach links auf den Verkehrsübungsplatz einbiegen. Hierbei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden 43-Jährigen, der mit seiner KTM 125 Duke in Richtung Sielmingen unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. Der Mann stürzte infolgedessen und verletzte sich. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. (gj)

Filderstadt (ES): In Fachklinik untergebracht

Ein in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Samstagnachmittag die Polizei in der Bernhäuser Hauptstraße in Bernhausen beschäftigt. Gegen 14.45 Uhr hatten mehrere Passanten einen Mann gemeldet, nachdem dieser mit einem großen Stock mehrfach Gäste eines Straßenfestes belästige. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin einen 31-Jährigen vor Ort antreffen. Dieser wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik untergebracht. Seinen Stock stellten die Beamten sicher. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Ein Vereinsgebäude in der Mössinger Straße ist am Sonntag ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen vier Uhr und elf Uhr brach der Unbekannte die Hintertür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Versehentlich Gas gegeben

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Weggentalstraße nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Ein 86-Jähriger wollte gegen 11.20 Uhr mit einem VW in eine Parkbucht gegenüber der Wallfahrtskirche rangieren. Ersten Erkenntnissen zufolge unterbrach der Senior aufgrund des Personenaufkommens zunächst den Einparkvorgang und vergaß offenbar, den Vorwärtsgang einzulegen. Als er anschließend wohl aus Unachtsamkeit das Gaspedal betätigte, fuhr der VW rückwärts. Eine 33-Jährige reagierte daraufhin geistesgegenwärtig und schaffte es, einen Kinderwagen, in dem sich ein einjähriges Mädchen befand, zurückzuziehen. Der Kinderwagen wurde daraufhin leicht touchiert und kippte um. Der Pkw kollidierte mit einer gegenüberliegenden Betonwand und kam an dieser zum Stehen. Sowohl die Einjährige als auch der VW-Lenker und seine 89-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Während sich ihre Eltern um das Mädchen kümmerten, wurden die beiden Senioren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Tübingen (TÜ): Pfanne auf Herd löst Rettungseinsatz aus

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmittag zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Hirschauer Straße gerufen worden. Zeugen hatten dort gegen 13.15 Uhr aus einer Wohnung dringenden Rauch bemerkt und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung geöffnet, in der sich eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd befand, wodurch die Wohnung komplett verraucht war. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahr und sorgten für ausreichende Lüftung. Die Wohnungsinhaber waren nicht zugegen. (gj)

Balingen (ZAK): Führerschein nach Unfallflucht eingezogen

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Sonntagnachmittag gegen einen 66-Jährigen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der Mann hatte kurz nach 16.30 Uhr in der Seestraße in Frommern beim Ausparken mit seinem Seat den Hyundai einer 45 Jahre alten Frau beschädigt. Als diese den 66-Jährigen daraufhin ansprach, beleidigte er die Geschädigte und fuhr einfach weiter. Die alarmierten Streifenbeamten stellten den Flüchtigen kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes fest. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (gj)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 48.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 24-Jähriger am Sonntagabend auf der Geislinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem, mit insgesamt vier Personen besetzten Porsche Panamera auf der Geislinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihm in der dortigen Linkskurve ein Fahrzeug ordnungsgemäß entgegenkam. Weil er mit seinem Porsche mit nicht angepasster Geschwindigkeit und viel zu schnell unterwegs war, erschrak der Fahrer, lenkte seinen Wagen ruckartig nach rechts und krachte gegen den Bordstein. Dabei drehte sich der Porsche um 180 Grad über die Gegenfahrbahn, wo er wiederrum gegen den Bordstein prallte, über den Gehweg schanzte, zwei Mülltonnen überfuhr und das dortige Metallgelände niederriss, bevor der Wagen zwischen den Bäumen hindurch auf dem Abhang zu den Bahngleisen zum Stehen kam. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurden seine drei Mitfahrer im Alter von 20, 21 und 22 Jahren leicht verletzt. Der Porsche, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Bisingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Raichbergstraße erlitten. Der Mann war kurz vor 18.30 Uhr mit einem Rennrad auf der Straße unterwegs, als er mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW kollidierte. Der Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

