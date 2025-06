Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchender Traktor; Sexualdelikte; Brände; Verkehrsunfälle; Im Einkaufsmarkt randaliert; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Brand von Fahrzeug verhindert

Glück im Unglück hatte ein Bauhofarbeiter am Montagvormittag nach einem technischen Defekt an seinem Traktor mit angehängtem Mulchgerät. Kurz nach 10.45 Uhr bemerkte der 37-Jährige während des Arbeitsbetriebes im Bereich der Kiessteige eine starke Rauchentwicklung im Motorraum und stellte zur Verhinderung eines Brandes das Fahrzeug umgehend auf einem festen, asphaltierten Bereich ab. Nach bisherigen Erkenntnissen war infolge des Defekts Öl ausgetretenen und auf den heißen Motor gelangt. Die Feuerwehr konnte die auslaufenden Betriebsstoffe einsammeln. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. (gj)

Filderstadt (ES): Sexuell angegangen

Gegen einen psychisch auffälligen 18-Jährigen ermittelt die Polizei seit dem frühen Sonntagmorgen. Dem Heranwachsenden wird zur Last gelegt, in alkoholisiertem Zustand kurz nach fünf Uhr am Dr.-Peter-Bümlein-Platz am Bahnhof in Bernhausen eine Heranwachsende zunächst verbal belästigt zu haben. In der Folge soll der Tatverdächtige die Geschädigte zu Boden gedrückt, geschlagen und unsittlich berührt haben. Nach dem Eingreifen von Zeugen konnte sich die körperlich unverletzte Heranwachsende in einen wartenden Bus begeben. Der 18-Jährige wurde von den durch Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten nur wenige Minuten später noch vor Ort widerstandslos vorübergehend festgenommen. Nach einer Vorstellung in einer Fachklinik und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einer Angehörigen übergeben. Der junge Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Zaun in Brand geraten

In die Werastraße sind die Einsatzkräfte am Montagvormittag, gegen 11.40 Uhr, ausgerückt. Dort hatte aus unbekannter Ursache ein Holzzaun Feuer gefangen. Der beginnende Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. (mr)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz am Zollernplatz am Montagmorgen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine BMW-Lenkerin kurz vor 8.30 Uhr geradeaus eine Parklücke verlassen. Dabei übersah sie offenbar, dass ihre elfjährige Tochter noch an der geöffneten hinteren Autotür stand. Beim Losfahren geriet der Fuß des Kindes unter das Rad. Für das verletzte Mädchen wurde ein Rettungswagen angefordert. (mr)

Aichwald (ES): Verdacht der sexuellen Nötigung (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 19 bis 20 Jahre alten Mann fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen am Rande eines Festgeländes einer Sportveranstaltung im Ortsteil Schanbach, in der Straße In den Horben ereignet haben soll. Derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 18-Jährige gegen 0.50 Uhr über das Festgelände gelaufen, als sie plötzlich von einen Unbekannten angegriffen und über einen dortigen Zaun gezerrt wurde. In der Folge soll sie von dem Angreifer sexuell bedrängt und genötigt worden sein, wogegen sie sich so heftig zur Wehr setzte, sodass der Mann von ihr abließ und sie zu einer Freundin flüchten konnte. Der Angreifer soll ihr noch ein paar Meter gefolgt und dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und mit braunen Haaren beschrieben. Es soll Deutsch mit teils sächsischem Dialekt gesprochen haben und war mit einer schwarzen, langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze Bauchtasche dabei. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise und Zeugen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Brand auf Erlebnispfad

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Rottenburg seit Montagmorgen nach einem Brand auf einem Erlebnispfad in der Seebronner Straße. Eine Passantin entdeckte das Feuer gegen 6.30 Uhr auf dem Pfad hinter einer dortigen Schule bzw. dem Sportpark und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an und löschte den nach ersten Erkenntnissen wohl mit Hilfe eines Brandbeschleunigers in Brand gesetzten Rasen und die verkohlten Hackschnitzel. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Mössingen (TÜ): In Einkaufsmarkt randaliert

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Mössingen seit Montagvormittag gegen eine 57 Jahre alte Frau. Diese betrat gegen 8.45 Uhr den Laden in der Karl-Jaggy-Straße. Dort geriet die infolge eines vorangegangenen Einkaufs unzufriedene Frau derart in Rage, dass sie mit einem Staubsaugerrohr eine Kasse beschädigt und damit zwei Angestellte im Alter von 24 und 56 Jahren geschlagen haben soll. Beide Männer erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der 57-Jährigen wurde von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen auf der Querspange B27/B463 an der Einmündung Lange Straße / Auf Stetten ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 1.35 Uhr mit seinem Saab von der Abfahrt der B27 kommend auf der rechten Fahrspur in Richtung B463 unterwegs. An der Einmündung zur Lange Straße kam es zur Kollision mit einem Audi eines 19-Jährigen, der von der Lange Straße herkommend die Vorfahrt des Saab missachtet hatte. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Ampel mutwillig beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat von Samstag auf Sonntag eine Ampelanlage für Fußgänger an der Kreuzung Hechinger Straße/Sedanstraße mutwillig beschädigt. Das abgerissene Teil der Ampel ließ der Kriminelle neben der Anlage liegen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

