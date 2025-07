Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand; Verkehrsunfälle; Brände; Rollerdiebstahl

Reutlingen (ots)

Mann leistet Widerstand

Ein Mann hat am Montagabend erheblichen Widerstand geleistet und dabei drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Gaststättenpächters ein, dass ein Gast in seinem Lokal erheblich stören und nicht gehen würde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife in der Bahnhofstraße zeigte sich der 28-Jährige äußerst aggressiv und leistete beim Verbringen ins Freie erheblichen Widerstand. Nur unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Mann überwältigt und einem Arzt zur Bescheinigung der Haftfähigkeit zugeführt werden. Im Anschluss musste der 28-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Während des Einsatzes wurden drei Beamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Zudem beleidigte und bedrohte er fortlaufend die Polizisten, so dass der Mann jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen muss. (ms)

Reutlingen (RT): Radlerin bei Unfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes ist eine Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in eine Klinik gebracht worden. Ein 59-Jähriger wollte gegen 8.50 Uhr mit einem VW von einer Tiefgarage aus auf die Reutlinger Stadtbachstraße einfahren. Hierbei übersah er die von links kommende, 25 Jahre alte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Frau von ihrem Damenrad und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 2.000 Euro. (ms)

Münsingen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Ein gestürzter Motorradfahrer musste am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 23-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit einer Suzuki auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg unterwegs. Im Auslauf einer Linkskurve kam er ersten Erkenntnissen nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte der Biker von seiner Maschine und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Unfall mit verletzter Radfahrerin

Eine verletzte Radfahrerin musste am Montagabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 47-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr auf der Baltmannsweiler Karlstraße unterwegs. Während der Fahrt flog der Frau ihren Angaben nach etwas ins Auge. Beim Versuch, dieses zu entfernen, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich die Radlerin mehrere Verletzungen zu, die eine Versorgung im Krankenhaus notwendig machten. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand beim Grillen

In die Johann-Sebastian-Bach-Straße nach Leinfelden sind die Einsatzkräfte am Montagabend ausgerückt. Gegen 18.40 Uhr war ein dortiger Balkonbrand gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich der Verschluss einer Gasflasche entzündet, wodurch auch das Balkongeländer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der geschätzte Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Brand von Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag zu einem Grundstück zwischen der B312 und dem Wohngebiet Eichwasen ausgerückt. Gegen 16.15 Uhr wählten mehrere Zeugen den Notruf, nachdem sie eine Rauchentwicklung aus dem dortigen Bereich bemerkt hatten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus, löschte die in Vollbrand stehende Gartenhütte und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldgebiet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Hütte wohl infolge von Funkenflug, ausgehend von einem entzündeten Lagerfeuer in Brand geraten. Der vor Ort befindliche Grundstücksbesitzer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 25.000 Euro belaufen. (rd)

Deizisau (ES): Motorroller gestohlen

Ein Motorroller des Herstellers Kymco ist am Montag in der Hermannstraße gestohlen worden. Zwischen neun Uhr und 15.20 Uhr entwendete ein Unbekannter das Zweirad mit dem grünen Versicherungskennzeichen 499RGV, welches am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (gj)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Bühl entstanden. Ein 56-Jähriger wollte gegen 11.30 Uhr mit einem Audi A4 von der Straße Bonlanden herkommend nach links auf die L 370 in Richtung Weilheim abbiegen. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Fahrer an der Einmündung angehalten, rutschte dann jedoch von der Bremse ab. Hierdurch beschleunigte sein Wagen stark, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge kümmerte sich im Anschluss um den verunglückten Fahrer, der anschließend mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden. (ms)

Nehren (TÜ): Gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Montagmittag gegen einen 78-Jährigen. Zunächst prallte der Mann beim Befahren der Öschlestraße in Mössingen mit seinem Dacia gegen einen geparkten Skoda und beschädigte diesen leicht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der 78-Jährige seine Fahrt fort und krachte im weiteren Verlauf in der Bahnhofstraße in Nehren nach dem Überholvorgang einer Radfahrerin auf einen seitlich geparkten Hyundai, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschoben wurde und schließlich mit einer Ampel kollidierte. Sowohl der 78-Jährige, als auch seine 17 Jahre alte Mitfahrerin mussten im Anschluss aufgrund von leichten Verletzungen in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zwei Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein medizinisches Ereignis als Unfallursache in Betracht kommen. (gj)

Hechingen (ZAK): Vollbrand von Gasgrill

In der Schloßackerstraße ist am Montagabend, gegen 19 Uhr, ein Gasgrill in Vollbrand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen zwar rasch gelöscht werden, dennoch waren bereits eine Überdachung, eine Schaukel sowie ein angrenzender Zaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

