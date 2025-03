LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt

Gotha (ots) - Ein 59-jähriger Fahrradfahrer befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Oststraße. Hierbei wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Der 59 Jahre alte Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr