Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots)

Ein 36-Jähriger wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in der Ichtershäuser Straße unterzogen. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem waren an seinem Renault falsche Kennzeichen angebracht. Außerdem reagierte ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)

