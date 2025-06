Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen: Zeugen in Rothenditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro haben zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Freitag in Rothenditmold aus einem Transporter entwendet. Kurz vor zwei Uhr morgens wählte ein Zeuge den Notruf der Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Männer die Heckscheibe eines in der Mittelfeldstraße geparkten Peugeot Boxer eingeschlagen und anschließend das Wageninnere nach Wertvollem durchsucht hatten. Mit mehreren Werkzeugkoffern, in denen sich unter anderem Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Stemmhämmer befanden, flüchteten die Täter schließlich in einem silberfarbenen Kleinwagen. Sie konnten trotz umgehend eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden. Die Täter sollen männlich und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter soll zudem schwarzes Haar gehabt und ein schwarzes T-Shirt sowie eine graue Hose getragen haben.

Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel suchen nach weiteren Zeugen des Diebstahls. Wer sachdienliche Angaben zu den Tätern oder dem von ihnen genutzte silbernen Kleinwagen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

