POL-ST: Steinfurt, Betrugsanruf: Münzsammlung gestohlen

Steinfurt (ots)

Eine Frau aus Steinfurt ist Opfer eines Betrugsanrufs geworden. Am Donnerstag (01.05.25) wurde sie am späten Nachmittag von einem Unbekannten angerufen. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Er fragte die Geschädigte nach Wertgegenständen, Geld und Schmuck. Die Frau offenbarte irgendwann, dass sie eine alte Münzsammlung besitze. Der Anrufer hielt die Frau am Telefon, während ein zweiter Täter zu ihr nach Hause kam. Angeblich sei dieser ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei. Der Täter schaute sich in der Wohnung um, während die Geschädigte in der Küche warten musste. Das Telefonat wurde weitergeführt. Später stellte die Steinfurterin fest, dass die Münzsammlung entwendet worden war. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt noch einmal mit Nachdruck vor Anrufbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Niemals fordert die Polizei jemanden auf, Wertgegenstände oder Geld auszuhändigen. Der Appell: Informieren Sie Ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn über diese Betrugsmasche. Aufklärung hilft, Straftaten zu verhindern.

