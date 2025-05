Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Rennradfahrer schwer verletzt, Rad kommt von der Fahrbahn ab

Lienen (ots)

Am Samstag (03.05.) ist ein 24-jähriger Rennradfahrer auf der Holperdorper Straße verunglückt. Der Mann aus Münster fuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Lienen. In einem Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel in den angrenzenden Graben. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

