Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pkw prallt gegen Baum, zwei Personen verletzt

Greven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag (04.05.) gegen 15.50 Uhr auf der Hanseller Straße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 78-jähriger Mann aus Altenberge mit einer 76-jährigen Frau in einem Ford C-Max auf der Hanseller Straße aus Greven kommend. Etwa in Höhe der Hausnummer 111 geriet der Mann mit dem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die 76-Jährige schwer verletzt, der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

