POL-NMS: 250405-1-pdnms Festnahme nach erneutem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nacht auf den 04.04.2025 in Neumünster

Gemeinsame Presseerklärung durch die Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Am 04.04.20205 kam es gegen 01:30 Uhr erneut zu einem Einbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Gadeland.

Der Täter stieg durch ein Fenster in das Haus ein, wurde jedoch von dem Hausherrn überrascht und floh vom Tatort. Der Bewohner des Hauses verfolgte den Täter und verständigte sogleich die Polizei.

Der Polizei gelang es wenig später, einen Tatverdächtigen in der Landesunterkunft Neumünster festzunehmen. Der Mann, ein 21-jähriger Marokkaner, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel noch am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden. Dieser hat einen Haftbefehl erlassen, so dass der Tatverdächtige sich nun in der JVA Neumünster befindet.

Ob der Mann auch für die weiteren Einbruchsdiebstähle in dem Gebiet in den letzten Tagen verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

