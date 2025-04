Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250404-4-pdnms Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt im Bereich Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am heutigen Mittag um 12.25 Uhr verfolgten Kollegen mit ihrem Streifenwagen einen Motorradfahrer in Gettorf, die wilde Fahrt endete schließlich in einem Waldstück zwischen Ruckforde und der Landstraße 44, wo sich der 18 jährige Fahrer versuchte, hinter einem Baum zu verstecken.

Den Beamten fiel der Motorradfahrer in der Süderstraße in Gettorf auf, dass Motorrad wurde ohne ein amtliches Kennzeichen dort geführt.

Als die Beamten ihren Streifenwagen drehten um den Motorradfahrer zu kontrollieren, gab dieser aber mächtig Gas und wollte sich einer Kontrolle durch Flucht entziehen.

Der Motorradfahrer befuhr die Straße Hasselrott in Richtung Lindau mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Straße Hainweg missachtete er das Rotlicht einer dort aufgestellten Bedarfsampel und fuhr an den wartenden Autos auf dem dortigen Bürgersteig vorbei. Er fuhr weiter in Richtung Lindau und bog schließlich in Revensdorf in Richtung Großkönigsförde ab.

Dort fuhr der 18 jährige Mann dann weiter An der Mühlenau und flüchtete über einen Acker, so dass die Kollegen im Streifenwagen nicht folgen konnten. So schnell gaben die Kollegen aber nicht auf und folgten den Spuren des Motorrades. Schließlich konnten sie den jungen Mann und sein Motorrad in dem angrenzenden Waldgebiet zwischen Ruckforde und der L44 antreffen. Er hatte sich liegend hinter den Bäumen am dortigen Bach versteckt.

Den 18 jährigen Fahrer erwarten jetzt einige Anzeigen und eine nicht unerhebliche Strafe wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pflichtversicherungsgesetz. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen.

Das Motorrad wurde sichergestellt, da es aber leider scheinbar seinen Geist aufgegeben hatte, musste der Kollege das Gefährt leider schieben.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Geschädigten, wer wurde von dem flüchtenden Motorradfahrer ggf. gefährdet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000.

