Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Behördenübergreifende Verkehrskontrollen in Melsdorf und Osterrönfeld

Melsdorf und Osterrönfeld (ots)

Am 03.04.2025, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 12:15 Uhr, fanden in der Werner-von-Siemens-Straße in Osterrönfeld und in der Straße Am Ihlberg in Melsdorf behördenübergreifende Verkehrskontrollen statt. Zielgruppe der Verkehrskontrolle waren Kurier-, Express- und Paketdienste.

50 Beamte von der Bundespolizei, dem LKA Schleswig-Holstein und den Polizeidirektionen Kiel und Neumünster, unter der Federführung des Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster, kontrollierten im genannten Zeitraum 59 Fahrzeuge, sowie neun Einzelpersonen.

Durch die Kontrollkräfte wurden zehn Strafanzeigen gefertigt. Hierbei handelte es sich um Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, unerlaubter Aufenthalt, Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis.

Darüber hinaus wurden 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wobei eine kontrollierte Person sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Es wurden 12 Kontrollberichte ausgestellt, da die genutzten Fahrzeuge teils erhebliche Mängel aufwiesen. Die Fahrzeughalter haben nun zehn Tage Zeit, ihre Fahrzeuge wieder in Stand zu setzen. Fünf Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch in der Zukunft werden Kontrollen mit der Zielgruppe Kurier-, Express- und Paketdienste stattfinden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und um faire Arbeitsbedingungen in der genannten Branche zu schaffen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell