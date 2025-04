Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250403-2-1-pdnms Nachtrag: Nächtliche Einbrüche in Neumünster - Polizei sucht Zeugen

Neumünster (ots)

Neumünster (3. April 2025)** - In den vergangenen Nächten kam es zu einem Wohnungseinbruch und einem versuchten Einbruch in Einfamilienhäuser in Neumünster. Bei einem Vorfall entwendeten zwei unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen in der Nacht vom 1. auf den 2. April gegen 01:00 Uhr zwei unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Störkoppel in Neumünster ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, im Haus. Die Frau wurde durch den Lichtschein einer Taschenlampe geweckt und bemerkte die Anwesenheit mindestens eines Täters in ihrem Schlafzimmer. Durch Gesten habe der Eindringling zu verstehen gegeben, dass er nach Geld suche.

Ein zweiter Täter hielt sich nach ersten Erkenntnissen im Wohnzimmer auf, wo sich der bettlägerige Ehemann befand. Es kam zu keiner Gewaltanwendung gegen die Bewohner. Die Täter entwendeten Schmuck sowie eine zweistelligen Bargeldsumme und verließen anschließend das Haus auf bislang unbekanntem Weg.

In der Nacht vom 2. auf den 3. April, ebenfalls gegen 01:00 Uhr, kam es am Geilenbek zu einem versuchten Einbruch in ein weiteres Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten der oder die unbekannten Täter in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelang. Das Vorgehen weist Ähnlichkeiten zum vollendeten Einbruch in der Störkoppel auf, weshalb die Ermittler einen Zusammenhang zwischen beiden Taten prüfen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht vom 1. auf den 2. April zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr im Bereich der Störkoppel oder in der Nacht vom 02. auf den 03. April am Geilenbek verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04321 / 945-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, besonders in den Abend- und Nachtstunden auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten zu achten und im Zweifelsfall umgehend die Polizei zu informieren. Zudem rät die Polizei, Türen und Fenster auch bei kurzzeitiger Abwesenheit zu verschließen und in der Nacht sicherzustellen, dass alle Zugänge zum Haus ordnungsgemäß gesichert sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell