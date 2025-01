Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, zwei mit Haftbefehl gesuchte "Straßendealer" festgenommen

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt Am Dienstagabend wurde eine Frau bei einem Unfall in Bad Friedrichshall schwer verletzt. Kurz nach 19 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Maxus auf der Heilbronner Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte nach links in die Südstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich eine 38-jährige Fußgängerin, die von rechts nach links die Südstraße querte und erfasste sie mit ihrem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fußgängerin wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Zwei "Straßendealer" festgenommen Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" gelang Beamtinnen und Beamten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Heilbronn am Montag die Festnahme von zwei "Straßendealern". Gegen 9.50 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Luisenstraße einen 39-jährigen Deutschen. Es stellte sich heraus, dass der Mann seit circa vier Wochen per Haftbefehl gesucht wurde, weshalb er festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Nur wenig später, gegen 10.20 Uhr, trafen die Polizisten in der Wilhelmstraße auf einen, ebenfalls per Haftbefehl gesuchten, 28-jährigen Iraker. Auch er wurde nach der folgenden Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Beide Männer sind der Betäubungsmittelszene zuzuordnen.

