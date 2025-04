Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250403-1-pdnms Trickbetrug in Rendsburg - Polizei sucht Zeugen

Rendsburg (ots)

Ein älteres Ehepaar wurde am Samstag in Rendsburg Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter.

Am 29. März 2025 gegen 11:30 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen Rendsburger Bürger im Rotenhöfer Weg an und gab vor, ihn zu kennen. Der Tatverdächtige überredete den älteren Herren, ihn in dessen Wohnung zu lassen. Dort verwickelte er das Ehepaar in ein Gespräch, während er sich in der Wohnung umsah. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der Tatverdächtige diese Gelegenheit, um einen Umschlag mit 1.900 Euro zu entwenden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, helles westeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Kappe, schwarzer Jacke, dunkler Hose und kariertem Hemd.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei unbekannten Personen, die unvermittelt Bekanntschaft vorgeben oder nach Einlass in die Wohnung fragen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagvormittag im Bereich des Rotenhöfer Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rendsburg unter 04331 2080 Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen,

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell