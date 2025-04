Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250403-2-pdnms Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus in Neumünster - Polizei sucht Zeugen

Neumümnster (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Neumünster, bei dem zwei unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände entwendeten. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen heute Morgen gegen 01:00 Uhr zwei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in der Störkoppel in Neumünster ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, im Haus und wurden durch den Lichtschein von Taschenlampen geweckt. Durch Gesten gaben die Eindringlinge zu verstehen, dass sie nach Geld suchen. Es kam zu keiner Gewaltanwendung gegen die Bewohner.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht vom 1. auf den 2. April zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr im Bereich der Störkoppel verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04321 / 945-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, besonders in den Abend- und Nachtstunden auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten zu achten und im Zweifelsfall die Polizei zu informieren.

