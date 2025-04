POL-NMS: 250403-3-pdnms Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichtes 2024 für die Stadt Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg (ots) - Ein älteres Ehepaar wurde am Samstag in Rendsburg Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Am 29. März 2025 gegen 11:30 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen Rendsburger Bürger im Rotenhöfer Weg an und gab vor, ihn zu kennen. Der Tatverdächtige überredete den älteren Herren, ...

