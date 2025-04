Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250403-4-pdnms Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Ein 63 jähriger Rollerfahrer stand am 29.03.2025 gegen 15.55 Uhr bei Rot an der Lichtzeichenanlage Christianstraße / Kuhberg (Blickrichtung Am Teich), als ein schwarzer PKW (vom Kuhberg / Bahnhof kommend) in die Christianstraße abbiegen wollte.

Dies tat der PKW aber mit überhöhter Geschwindigkeit und kam ins Schleudern, sodass der Rollerfahrer absprang und sich verletzte. Der PKW Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten.

Bei dem PKW der flüchtig ist, handelt es sich um eine schwarze Limousine, polnisches Kennzeichen, junger Fahrer, männlich.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls, diese melden sich bitte unter der Tel.: 04321 - 945 1336 oder 1330.

Sönke Petersen

