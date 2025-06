Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten Bargeld in Wellerode: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Dienstagabend in ein Wohnhaus im Söhrewalder Ortsteil Wellerode eingebrochen und haben dabei Bargeld entwendet. Die Täter brachen eine Lichtschachtabdeckung sowie anschließend das darunterliegende Kellerfenster auf und gelangten so in den Keller des Hauses in der Straße "An der Söhrebahn". In der Folge durchsuchten sie die Wohnräume im Keller sowie dem Erdgeschoss nach Wertvollem, bis sie schließlich mit einem bislang nicht näher bezifferten Bargeldbetrag die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell