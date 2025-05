Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Am 12.05.2025 gegen 12:11 Uhr kommt es auf einem Parkplatz in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall, wobei fünf Fahrzeuge beschädigt werden.

Am Vormittag beabsichtigt der 81-jährige Fahrer eines BMW auf einem Parkplatz in der Straße Am Hogen Hagen rückwärst aus einer Parklücke auszufahren. Hierbei touchiert er einen hinter ihm geparkten VW T-Cross, welcher beschädigt wird. Aus bislang ungeklärter Ursache fährt der 81-jährige dann wieder nach vorne und beschädigt hierbei einen geparkten Fiat. Danach fährt der Fahrer des BMW weiter und fährt frontal in einen geparkten Ford. Durch den Aufprall wird der Ford in einen danebenstehenden VW Golf gedrückt. An allen Autos entsteht Sachschaden. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Der Fahrer des BMW wird hierbei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

