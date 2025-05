Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizeieinsatz in der Lagerstraße: 51-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Freitag kam es in der Lagerstraße in Oldenburg zu einem größeren Polizeieinsatz, die Beamten konnten einen 51-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes festnehmen.

Gegen 14:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass ein 51-jähriger Mann die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgesucht habe. Vor Ort habe der Tatverdächtige die 38-jährige Frau körperlich angegriffen, sie gewürgt und vermutlich mit einer Glasscherbe bedroht.

Die gemeinsame Tochter versuchte zunächst, den Angriff zu unterbinden. Es gelang ihr schließlich, aus dem Haus zu fliehen. Kurz darauf konnte auch die leicht verletzte Mutter das Wohnhaus verlassen. Der Tatverdächtige verblieb allein in dem Haus. Zuerst eintreffende Polizeikräfte erblickten den Mann an einem Fenster stehend, dieser hielt hierbei einen spitzen Gegenstand in seiner Hand.

Während die 38-jährige Frau und ihre Tochter durch Polizei- und Rettungskräfte versorgt wurden, sperrte die Polizei die Lagerstraße weiträumig ab und umstellte das Gebäude. Mehrere Versuche, mit dem Tatverdächtigen in Kontakt zu treten, blieben erfolglos. Gegen 21:30 Uhr drangen Einsatzkräfte hierauf in die Wohnung ein und nahmen den 51-Jährigen widerstandslos fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum Schutz der Betroffenen und aufgrund des familiären Hintergrunds der Tat können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.(549056)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell