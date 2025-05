Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 29-jähriger nach mutmaßlichem Ladendiebstahl festgenommen - Diebesgut sichergestellt

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei gestern einen 29-Jährigen kontrollieren konnte, stellte sich heraus, dass dieser als Tatverdächtiger für mehrere Ladendiebstähle in Betracht kommt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, meldete sich eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Oldenburger Innenstadt bei der Polizei und teilte mit, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Der mutmaßliche Täter sei bereits in der Vergangenheit in ähnlichem Zusammenhang aufgefallen, konnte damals jedoch nicht kontrolliert werden.

Weitere Hinweise der Meldenden ergaben zudem Hinweise darauf, dass der Täter ein Fahrzeug benutzen würde, in dem sich weiteres mutmaßliches Diebesgut befinden könnte.

Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin das betreffende Geschäft sowie das beschriebene Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen auf, welches in der Staulinie geparkt stand. Bei einem Blick in das Auto stellte die Polizei eine auffällige große Menge an Artikeln fest, die sich im Inneren befanden.

Während der Überprüfung näherte sich plötzlich ein 29-jähriger Mann dem Fahrzeug. Beim Erblicken der Polizeibeamten stellte er zwei mitgeführte Taschen ab und trat an das Auto heran. Auf Grund der vorliegenden Beschreibung wurde dieser als Tatverdächtiger des Ladendiebstahls erkannt. Auf Ansprache verweigerte der Mann jegliche Angaben zur Sache.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde hierauf das Fahrzeug des Tatverdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten mehrere Taschen mit verschiedensten Waren, die mutmaßlich weiteren Ladendiebstählen zugeordnet werden können. Bei ebenfalls erfolgten Überprüfung der zuvor abgestellten Taschen entdeckten die Einsatzkräfte zudem Diebesgut im Wert von über 300 Euro, welches dem Geschäft der Hinweisgeberin zugeordnet werden konnte. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt und konnten teilweise bereits konkreten Geschäften zugeordnet werden.

Der 29-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet.(506192)

