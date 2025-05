Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei im Ammerland: Sicherheit erfahren - Eine informative Radtour mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Die Polizei im Landkreis Ammerland lädt zu einer informativen Radtour ein. Auf der gemeinsamen Tour wird an verschiedenen Punkten im Ortsbereich erläutert, wie man sich vor Verkehrsunfällen, Diebstahl, Betrug und anderen Straftaten schützen kann.

Das Präventionsteam der Polizei wird die Teilnehmenden aufklären über knifflige Verkehrssituationen und anhand praktischer Beispiele konkrete Verhaltensempfehlungen geben, mit denen man sich vor Unfällen und Kriminalität schützen kann. Der verkehrssichere Umgang mit dem (Elektro-) Fahrrad stehen bei der Aktion ebenso im Fokus wie die unterschiedlichen Möglichkeiten des Diebstahlsschutzes.

Startpunkt ist jeweils die örtliche Polizeidienststelle. Es handelt sich je nach Standort um Radtouren mit einer Gesamtstrecke von 10 - 15 km.

Es steht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl für die Termine zur Verfügung. Anmeldungen für alle Touren nimmt die Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-114 entgegen. Mitbringen müssen die Interessenten ein verkehrssicheres Fahrrad. Wünschenswert wäre das Tragen eines Fahrradhelmes.

Folgende Termine werden angeboten:

27. Mai in Bad Zwischenahn von 15-17 Uhr 6. Juni in Rastede von 15-17 Uhr 10. Juni in Bad Zwischenahn von 10-12 Uhr 11. Juni in Rastede von 18-20 Uhr 13. Juni in Rastede von 10-12 Uhr 23. Juni in Augustfehn von 10-12 Uhr 25. Juni in Westerstede von 15-17 Uhr 25. Juni in Edewecht von 10-12 Uhr 30. Juni in Westerstede von 10-12 Uhr

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell