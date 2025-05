POL-OL: Mehrere Brände im Oldenburger Stadtgebiet - Verdacht der Brandstiftung

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Freitag kam es in der Lagerstraße in Oldenburg zu einem größeren Polizeieinsatz, die Beamten konnten einen 51-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes festnehmen. Gegen 14:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass ein 51-jähriger Mann die ...

mehr