POL-KS: Mercedes bremst Linienbus in Harleshausen aus und flüchtet: Zeugen und verletzte Businsassen gesucht

Kassel (ots) - Wolfhagen (Landkreis Kassel): Ohne lohnende Beute flüchteten heute Morgen zwei unbekannte Täter, nachdem sie eine Spielothek in Wolfhagen überfallen hatten. Gegen 03:30 Uhr hatten zwei maskierte Männer die Spielhalle in der Bahnhofstraße betreten und den allein anwesenden Mitarbeiter unter Drohung mit einem Messer an einen Stuhl gefesselt. ...

