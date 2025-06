Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Planenschlitzer stehlen Heißluftfritteusen von Lkw-Anhänger: Zeugen auf Parkplatz Staufenberg an A7 gesucht

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Parkplatz Staufenberg:

Heißluftfritteusen im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum heutigen Dienstag aus einem Lkw-Anhänger entwendet, der auf dem Autobahnparkplatz "Staufenberg" an der A 7 stand. Bei fünf weiteren Sattelaufliegern haben die sogenannten "Planenschlitzer" die Anhänger auf der Suche nach lohnenswerter Beute beschädigt, wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Baunatal berichten. Die Taten ereigneten sich zwischen Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagmorgen, 02:50 Uhr auf dem kurz vor der Anschlussstelle Lutterberg gelegenen Autobahnparkplatz. Ohne, dass die in den Lastwagen schlafenden Fahrzeugführer es bemerkten, schnitten die Täter mit einem Messer in die Planen der Lkw-Anhänger, um so an die darin transportierten Waren zu gelangen. Bei einem rumänischen Sattelzug stießen die Diebe dann auf die Heißluftfritteusen, wovon sie insgesamt fast 100 Stück durch die gewaltsam geöffneten Hecktüren des Aufliegers unbemerkt abtransportieren konnten. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich beschädigt wurden, ist nicht genau bekannt, da bei Eintreffen der Beamten bereits mehrere Lkw-Fahrer ihren Weg fortgesetzt hatten, wie die anderen Fahrer berichteten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Baunatal bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, welche in der Nacht zum heutigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autobahnparkplatzes Staufenberg gesehen haben, sich unter Tel. 0561-910 1920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell