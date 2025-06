Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autoscheibe in Hafenstraße eingeschlagen: 34-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Beamte des Polizeireviers Mitte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in Unterneustadt einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, die Seitenscheibe eines geparkten Autos zerstört zu haben. Gegen 23:40 Uhr wählten Zeugen den Notruf, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Mann in der Hafenstraße die Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Golf mit einer Glasflasche eingeschlagen hatte. Anschließend setzte der augenscheinlich alkoholisierte Mann seinen Weg in Richtung Innenstadt fort. Nur wenig später konnte der Randalierer jedoch aufgrund der von den Zeugen abgebebenen Personenbeschreibung im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen hinreichend polizeibekannten, 34-jährigen Mann aus Kassel. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen eingeleitet.

