Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gudensberg: Raubüberfall auf Getränkemarkt und Kaffeerösterei

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 19.06.2025, 06:05 Uhr, kam es in Gudensberg im Schwimmbadweg zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt mit integrierter Kaffeerösterei. Zur Tatzeit brachen zwei Täter in den Markt ein und trafen im weiteren Verlauf auf einen der Marktbetreiber, der sich zu dieser Zeit zufällig in dem Objekt aufgehalten hatte. Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohten die beiden Täter den 55-jährigen Betreiber und forderten Bargeld. Zudem schlugen sie ihn mit Fäusten ins Gesicht. Der Betreiber wurde durch die Schläge leicht verletzt. Anschließend verließen die beiden Täter mit der Beute den Markt und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, 20-30 Jahre alt, maskiert, dunkel bekleidet, helle Handschuhe, sprachen deutsch, untermalt mit mehreren englischen Wörtern und führten eine abgebrochene Glasflasche mit sich. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Homberg (Efze) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homberg (Efze) - Tel: 05681-7740 - oder mit der Polizeistation in Fritzlar - Tel: 05622-99660 - in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell