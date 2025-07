Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Durch Tritte schwer verletzt - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen - Filderstadt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht, am Samstagvormittag (28.06.2025) einen 67-Jährigen in Plattenhardt durch Tritte schwer verletzt zu haben, ist ein 29 Jahre alter Mann am Dienstag (01.07.2025) von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Verdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnissen zufolge saß der 67-Jährige gegen 8.10 Uhr vor einem Schaufenster in der Hohenheimer Straße auf dem Boden, als ihm der 29-Jährige mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben soll. Kurz zuvor war es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, da der 67-Jährige Müll auf der Straße zurückgelassen haben soll. Aufgrund seiner ihm zugefügten Verletzungen musste der Geschädigte vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige hatte sich beim Eintreffen der von einer Zeugin über Notruf verständigten Polizeikräfte bereits entfernt. Er konnte im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen jedoch rasch identifiziert werden.

Auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten richterlichen Haftbefehls wurde der 29-Jährige am Dienstag festgenommen und am Folgetag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug und ordnete gegen den deutschen Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zum Motiv der Tat dauern an.

