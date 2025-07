Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung im Freibad; Verkehrsunfälle; Brand von Paletten; Scheune eingestürzt

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung im Freibad endet mit Verletzungen

Bei einer Auseinandersetzung im Freibad in der Hermann-Hesse-Straße am Mittwochnachmittag wurden mehrere Badegäste verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war kurz nach 17.30 Uhr ein 33-Jähriger mit zwei Jugendlichen aus noch ungeklärtem Grund in einen zunächst verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlugen die Kontrahenten mit Fäusten aufeinander ein, wodurch sowohl der Erwachsene, als auch ein 15-Jähriger Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der verständigten Streifenbeamten war die Auseinandersetzung beendet. Während die Eltern der Jugendlichen über das Geschehen informiert wurden, musste der 33-Jährige mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Reutlingen (RT): Betrunken und zu schnell

Deutlich alkoholisiert und zu schnell unterwegs war ein 27-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen im Königsträßle gegen ein geparktes Auto gekracht ist. Der Mann war gegen 2.50 Uhr mit seinem 4er BMW auf dem nahezu geradlinig verlaufenden und leicht abschüssigen Königsträßle in Richtung B28 unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam und die dortige Fahrbahnverengung streifte. Nachfolgend prallte er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai, der durch die enorme Wucht des Aufpralls nach vorne katapultiert wurde und gegen eine Warnbake krachte. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit bei dem 27-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille ergab, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der BMW musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Die beschädigte Warnbake dürfte mit rund 250 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Trochtelfingen (RT): Radfahrer gestürzt

Am Mittwochabend ist ein 44-jähriger Radler auf der Straße Am Hohen Turm alleinbeteiligt gestürzt. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Straße unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung von seinem Rad. Hierbei zog er sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Ein Test ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über 1,5 Promille. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und musste dort eine Blutprobe abgeben. (tr)

Engstingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Trochtelfingen entstanden. Ein 30-Jähriger bog gegen 22.20 Uhr mit einem Renault Trafic von der Straße Vorstadt aus nach links auf die B313 in Richtung Engstingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 19-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich dieser mit seinem VW Golf nach rechts aus, geriet in den Straßengraben und kam in diesem zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Nürtingen (ES): Radlerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zur Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw ist es am Mittwochnachmittag in Nürtingen gekommen. Gegen 15.10 Uhr war eine 18-jährige Radlerin auf der Sudentenstraße in Richtung Frickenhausen unterwegs und übersah an der Kreuzung mit dem Breiter Weg den von rechts kommenden und bevorrechtigen Audi einer 40-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitt die Heranwachsende ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 1.000 Euro. (mr)

Beuren (ES): In Gegenverkehr geraten

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der K 1243 sind zwei Personen verletzt worden. Kurz nach 12.30 Uhr war eine 76 Jahre alte Frau mit einem Renault Clio auf der Kreisstraße (Tiefenbachtal) in Richtung Owen unterwegs und geriet dabei aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort touchierte der Clio anschließend den entgegenkommenden Dacia Sandero einer 29-Jährigen. Diese hatte noch ein Ausweichmanöver nach rechts eingeleitet, worauf der Dacia die dortigen Leitplanken touchierte. Auch der Clio prallte noch gegen die Leitplanken und blieb auf der Gegenfahrspur stehen. Beim Unfall erlitten die beiden Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 16.500 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der K 1243 erforderlich. (mr)

Leinfelden-Echterdingen / Messe (ES): Brand von Paletten

In den Bereich der Halle 9 auf dem Messegelände sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ausgerückt. Dort hatten sich aus noch unbekannter Ursache mehrere Paletten entzündet, die hinter einem dortigen Containerbau abgelegt waren. Durch die große Hitzeentwicklung griff das Feuer auch auf die Stahlummantelung der Container über. Dies führte auch dazu, dass sich im Inneren der Container gelagerte Arbeitsmittel und Gerätschaften entzündeten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die von einem Mitarbeiter informiert worden war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf nasser Fahrbahn gestürzt und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen ist ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Der 54-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit seinem Piaggio-Roller auf der K6919 von Hailfingen in Richtung Reusten unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn stürzte. Der Motorroller schlitterte daraufhin auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda, den ein 31-Jähriger lenkte. Der glücklicherweise nur leicht verletzte Rollerfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der am Roller und Pkw entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. (gj)

Balingen (ZAK): Scheune in Zillhausen eigestürzt

Zu einer eingestürzten Scheune am Ortsausgang von Zillhausen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Gegen 19.20 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Einsturz der baufälligen Scheune gemeldet worden. Da aufgrund eines vor der Scheune stehenden Fahrzeugs zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich möglicherweise Personen unter den Trümmern befinden, rückten sowohl ein Notarzt und Helfer vor Ort als auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Die Wehrleute räumten die Scheunenteile unter anderem mit Hilfe eines Krans zur Seite und konnten Entwarnung geben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 21.10 Uhr beendet. (rd)

Geislingen (ZAK): Mit Traktorschwader kollidiert

Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag zwischen Geislingen und Isingen mit einem Traktorschwader kollidiert. Gegen 16.10 Uhr war der 26-jährige Lenker des landwirtschaftlichen Gespanns auf der K 7129 unterwegs und hielt an der Kreuzung mit der K 7128 an, um einem entgegenkommenden Auto die Geradeausfahrt zu ermöglichen. Anschließend fuhr er bis zur Kreuzungsmitte weiter und ließ einen weiteren entgegenkommenden Wagen passieren. Zeitgleich war ein 24-Jähriger mit einem VW Lupo auf der K 7128 von Isingen herkommend unterwegs und übersah offenbar das im Kreuzungsbereich stehende Traktorgespann. Dessen Lenker versuchte beim Erkennen des Lupo noch, die Kreuzung zu räumen. Der VW stieß jedoch mit dem angehängten Schwader des Schleppers zusammen, wobei sich die Schwaderzinken teilweise in die Frontscheibe des Pkw bohrten. Beim Unfall erlitt der 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. An seinem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.200 Euro entstanden sein. Der Schaden am Schwader beträgt schätzungsweise 4.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, der für die Versorgung des VW-Lenkers angefordert worden war, war aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

